 

Новосибирские кардиологи создали сверхточный метод лечения аритмии

 8 февраля, 15:47
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Новосибирские кардиологи создали сверхточный метод лечения аритмии
Фото пресс-службы БИЦ имени Мешалкина

В Новосибирске врачи Биомедицинского исследовательского центра (БИЦ) имени Мешалкина разработали радикально новый метод хирургического лечения нарушений ритма сердца, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы БИЦ 8 февраля.

В течение последних десяти лет учёные центра интервенционной кардиологии (ЦИК) при Сибирском федеральном БИЦ имени Мешалкина интенсивно работали над выявлением причин фибрилляции предсердий. За это время они стали общепризнанными мировыми лидерами в ряде методик лечения аритмий.

Специалисты ЦИК осваивают индивидуальный подход в лечении фибрилляции предсердий. Новый метод основан на визуализации активных очагов автономной нервной системы пациентов с последующим точечным радиочастотным воздействием на них. Во многих странах в последние годы учёные активно обсуждают концепцию персонифицированной медицины. Главная цель — найти лекарство, которое позволит эффективно и направленно воздействовать на очаг заболевания. Врачи ЦИК первыми в мире приблизились к идее в лечении фибрилляции предсердий.

«Исследование нового метода лечения запустили чуть больше полугода назад, — рассказал ведущий научный сотрудник ЦИК доктор медицинских наук Александр Романов. — Пока мы получили предварительные данные. На сегодняшний день прооперировали около 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Самый продолжительный — около семи месяцев. Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Мы провели лечение с помощью новой технологии. Через шесть дней результаты диагностики показали, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм. Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий».

По оценке многих учёных, на сегодняшний день это самая эффективная технология, которая позволит планировать тактику оперативного вмешательства индивидуально для каждого пациента. Иными словами, благодаря этой методике хирургу не придётся выполнять большой объём оперативного вмешательства. Для лечения достаточно будет воздействовать на определённые точки.

Исследования в этой области продолжаются, для них набрано 45 пациентов, страдающих аритмией сердца, а также 15 здоровых волонтёров.

Напомним, что в мае 2013 года открылся Центр онкологии и радиохирургии в НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина на базе отделения радиотерапии, в котором должны проводить операции с использованием роботизированных систем Da Vinci.

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