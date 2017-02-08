Новосибирские спасатели потушили пожар на свалке вблизи Академгородка

Новосибирские пожарные неделю тушили горение мусора на полигоне бытовых отходов, который расположен между Академгородком и Кольцово, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на полигоне бытовых отходов под Академгородком. Тушение пожара вызвало затруднения и затянулось на неделю, потому что свалка расположена «под склоном» — очаги тления находились на глубине более 40 метров. Кроме того, изначальная площадь горения составила 600 квадратных метров.

«С учётом того, что заливать горящий мусор водой нельзя, была выбрана следующая тактика: тлеющие на большой глубине залежи мусора бульдозерами переворачивались, разравнивались и с целью предотвращения доступа кислорода к очагам горения сверху засыпались глиной», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы ликвидировать пожар на свалке, МЧС задействовали инженерную технику — бульдозеры и краны, а также экскаватор для добычи глины из карьера и КАМАЗы для её доставки к месту пожара. Горящий и тлеющий мусор засыпали землёй — всего завезли более шести тысяч кубометров грунта.

Известно, что этот полигон принадлежит Новосибирскому научному центру Сибирского территориального управления Федерального агентства научных организаций.

В настоящее время пожарные продолжают следить за обстановкой на полигоне. Очагов горения и тления не наблюдают. А концентрация паров вредных химических веществ в воздухе, как отметили в МЧС, не превышает предельно допустимой нормы.

Напомним, что в январе 2017 года новосибирские пожарные потушили пожар на корабле, который расположен в акватории Обского моря.