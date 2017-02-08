 

Объём контрафактного алкоголя в Новосибирской области вырос за год в восемь раз

 8 февраля, 13:47
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Объём контрафактного алкоголя в Новосибирской области вырос за год в восемь раз
Фото с сайта alkogol.com

Правоохранительные органы отмечают рост объёмов контрафактного алкоголя на рынке Сибири — наиболее негативная динамика наблюдается в Новосибирской области, где за год показатели выросли более чем в восемь раз, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения сибирского управления Росалкогольрегулирования.

Общий объём изъятой в Сибирском федеральном округе алкогольной продукции по итогам 2016 года превысил 4 млн литров, тогда как за весь 2015 год было изъято около 2,6 млн литров.

«Такой существенный рост объёма выявленного и изъятого контрафакта связан, прежде всего, с активизацией работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольсодержащей продукции. Кроме того, выявлять некачественную продукцию стало проще благодаря внедрению системы ЕГАИС в оптовом и розничном звене», — поясняет руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин.

Больше всего контрафактной алкогольсодержащей продукции в 2016 году было выявлено в Иркутской области — более 1,1 млн литров (при 569 тысячах литров в 2015 году). Новосибирская область оказалась на втором месте: изъято 964 тысячи литров, тогда как в 2015 году объём контрафакта в торговых сетях не превышал 118 тысяч литров. Замыкает тройку лидеров Бурятия, где за год было изъято 427,5 тысячи литров нелегального спиртного.

Наиболее благоприятная обстановка сложилась в Республике Алтай, где за год выявлен всего 391 литр контрафакта, и в Туве, где правоохранители изъяли из оборота 5,8 тысячи литров спиртного. Лидером по динамике снижения объёмов контрафактной продукции стала Кемеровская область: в 2016 году в регионе выявлено и изъято лишь 295 тысяч литров против 1 млн литров в 2015 году.

Как отмечают в Росалкогольрегулировании, существенный объём выявленного контрафакта пришёлся на конец декабря, после того как в Иркутске произошло массовое отравление контрафактной парфюмерной жидкостью, в составе которой был метанол.

Напомним, в середине января Ленинский суд Иркутска временно отстранил от должности начальника районного отдела участковых Дениса Черемисина, который обвиняется в халатности в связи с массовой гибелью людей от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть более двух лиц». Максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, в течение 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска. В результате в одном из торговых павильонов в декабре оказалась в продаже спиртосодержащая жидкость для принятия ванн «Боярышник», в которой содержался метиловый спирт. Это стало причиной гибели более 70 человек, которые употребляли жидкость в качестве алкоголя.

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