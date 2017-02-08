Омские депутаты отказали усопшим в праве на координаты могил в GPS

Депутат горсовета Омска выступил против закона о паспортах участков на кладбищах из-за «непатриотичных» координат в GPS. Он возмутился, что данные будут храниться на американских серверах, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из статьи издания «Суперомск».

Комитет Омского городского совета по ЖКХ и транспорту отказался систематизировать городские кладбища. Законопроект о паспортизации земельных участков с захоронениями не попал на сессию депутатов второй год подряд.

Мэрия Омска предложила депутатам создавать паспорта могил с координатами, а также систематизировать и подсчитать количество участков для захоронений. По данным СМИ, средства на паспорта могил будут выделены из городского бюджета, в случае принятия закон будет действовать с 2018 года. Проект потребует около 75 млн рублей.

Депутат Омского городского совета предложил убрать из документа упоминания о системе GPS из патриотических убеждений, а коллеги заметили, что он даже усопших записывает в патриоты.

«Я не могу проголосовать за данный проект решения, потому что в нём ссылки на чуждую нам систему глобального позиционирования. Я не хотел бы, чтобы координаты моего будущего захоронения хранились на американских серверах. У нас же есть своя отечественная разработка, надо и опираться на неё, а не на GPS-навигаторы», — выступил депутат Александр Иванов.

Напомним, мэрия Новосибирска незаконно передала городские кладбища в ведение муниципального учреждения «Ритуальные услуги», создав тем самым угрозу ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг, сообщала Федеральная антимонопольная служба в 2015 году.

ФАС установила, что мэрия передала в бессрочное пользование муниципальному учреждению земли Гусинобродского, Северного, Южного, Клещихинского, Инского и Заельцовского кладбищ. В результате комиссия новосибирского УФАС обязала мэрию изъять кладбища из бессрочного ведения бюджетного предприятия «Ритуальные услуги».