 

Омские депутаты отказали усопшим в праве на координаты могил в GPS

 8 февраля, 16:20
были упомянуты
подходящие темы
Омские депутаты отказали усопшим в праве на координаты могил в GPS
Фото александра бендюкова из архива сиб.фм

Депутат горсовета Омска выступил против закона о паспортах участков на кладбищах из-за «непатриотичных» координат в GPS. Он возмутился, что данные будут храниться на американских серверах, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из статьи издания «Суперомск».

Комитет Омского городского совета по ЖКХ и транспорту отказался систематизировать городские кладбища. Законопроект о паспортизации земельных участков с захоронениями не попал на сессию депутатов второй год подряд.

Мэрия Омска предложила депутатам создавать паспорта могил с координатами, а также систематизировать и подсчитать количество участков для захоронений. По данным СМИ, средства на паспорта могил будут выделены из городского бюджета, в случае принятия закон будет действовать с 2018 года. Проект потребует около 75 млн рублей.

Депутат Омского городского совета предложил убрать из документа упоминания о системе GPS из патриотических убеждений, а коллеги заметили, что он даже усопших записывает в патриоты.

«Я не могу проголосовать за данный проект решения, потому что в нём ссылки на чуждую нам систему глобального позиционирования. Я не хотел бы, чтобы координаты моего будущего захоронения хранились на американских серверах. У нас же есть своя отечественная разработка, надо и опираться на неё, а не на GPS-навигаторы», — выступил депутат Александр Иванов.

Напомним, мэрия Новосибирска незаконно передала городские кладбища в ведение муниципального учреждения «Ритуальные услуги», создав тем самым угрозу ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг, сообщала Федеральная антимонопольная служба в 2015 году.

ФАС установила, что мэрия передала в бессрочное пользование муниципальному учреждению земли Гусинобродского, Северного, Южного, Клещихинского, Инского и Заельцовского кладбищ. В результате комиссия новосибирского УФАС обязала мэрию изъять кладбища из бессрочного ведения бюджетного предприятия «Ритуальные услуги».

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 23 января, 09:54 • интервью

Разобраться в истории: шесть лет лагерей

Специально для Сиб.фм журналист подготовил неопубликованное интервью с академиком Николаем Покровским начала 90-х о том, почему его лишили права проживания в Москве и чем на самом деле занимались члены «кружка Краснопевцева».
 28.12.2016, 13:09 • статья

На всех парах

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в 2016 году вейпер-шопы появлялись, как грибы после дождя, кто их открывает и что ждать вейперам от власти по части законов в новом году.
 21.11.2016, 12:33 • статья

Детские страшилки

Корреспондент Сиб.фм попыталась разобраться, почему родители боятся ювенальной юстиции и обоснованы ли их страхи.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 26 января, 18:00 • новость

Евгений Гришковец получил выговор парижского музея за поведение, как у кемеровского школьника

Известный актёр из Кемерово потешался над полотном XIX века об отлучении короля Франции, сотрудники парижского музея Орсе пригрозили выгнать знаменитость за попытку рассмешить посетителей.
 30 января, 13:10 • интервью

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

Корреспондент Сиб.фм поговорил с социологом интернета, сотрудником Высшей школы экономики Полиной Колозариди о самоцензуре в интернете, спирали молчания и влиянии соцсетей на поведение человека.
 27 января, 15:33 • новость

Новосибирский облсуд назначил дату рассмотрения дела об убийстве Карины Залесовой

В Новосибирске областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по уголовному делу об убийстве 16-летней школьницы Карины Залесовой 9 февраля.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
присоединяйтесь!
    