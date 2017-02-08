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 8 февраля, 18:27
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Противовирусную маску от гриппа и ОРВИ разработали в Новосибирске
фото с сайта www.globalbiodefense.com

Новосибирские химики предложили фильтр из синтепона с наночастицами серебра для медицинских масок, кондиционеров в самолётах и ночной маскировки от тепловизора, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Учёные СО РАН превратили синтепон в антибактериальный фильтр с помощью наночастиц серебра. Специалисты института химии твёрдого тела и меланохимии провели испытание в институте вирусологии. Испытания показали, что обычные медицинские маски защищают от воздушно-капельных инфекций, но бессильны против вируса гриппа А.

«Вирус гриппа A начисто убивается, затраты практически нулевые. Этот же материал в больших количествах можно применять для фильтров кондиционеров в самолётах, поездах. Там, где один чихнул, — все остальные приехали больные», — признался на пресс-конференции директор ИХТТМ СО РАН Николай Ляхов.

Покрытие из наночастиц наделяет ткань экранирующими свойствами и позволяет скрывать людей от тепловизора. В ходе испытаний на Новосибирском приборостроительном заводе выяснилось, что в подобная одежда снижает температуру человека на 3,6 °С для радиометра. Синтепон с Ag-покрытием используется c 2002 года для извлечения серебра из фоторастворов в крупных типографиях. Учёный подчеркнул, что Новосибирск мог бы обеспечить всю страну масками, но инвесторов пока не нашлось.

Напомним, эпидемический порог по вирусу гриппа и ОРВИ превышен на 73 % в Новосибирской области. Из-за эпидемии закрыты три детских сада и более 18 классов в школах. Замминистра здравоохранения региона предложил носить медицинские маски и смазывать нос вазелином в общественных местах.

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