Томские антропологи доказали схожесть британских и российских учёных

Исследователи из Томска обнаружили, что профессора науки двух стран учатся быть предпринимателями в рамках глобализации образования «Университет 3.0», притом престиж профессии преподавателя вуза в России падает, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Профессора британских, московских и сибирских университетов стремятся быть стартаперами. Исследование профессиональной идентичности преподавателей вузов провели антропологи Томского государственного университета.

Специалисты организовали 20 интервью с работниками университетов Бирмингема, Лидса, Манчестера, Шеффилда, Глостершира и Центрального Ланкашира, ранее они опросили 50 специалистов московских и сибирских вузов. Оказалось, что soft skills — навыки проектного менеджмента, финансового планирования, командообразования — особенно важны для учёных.

Антропологи отметили, что это ещё одно доказательство процессов глобализации в высшем образовании, которые приведут к созданию «единого» Университета 3.0 предпринимателей-инноваторов, которые занимаются прикладной наукой.

Исследователи утверждают, что «британский дух» заключается в преобладании рабочих отношений в коллективе преподавателей из-за высокой конкуренции в академической среде. Преимуществами такой работы британцы назвали свободу в исследованиях, открытость коммуникации и высокую степень самоудовлетворения от работы.

Российские преподаватели вузов пожаловались на снижение престижности своей профессии в последние годы. Бюрократизация, постоянно возрастающие требования и ненормированный график работы приводят к падению значимости преподавания.

Напомним, замдекана Иркутского госуниверситета потерял работу после доноса. Летом 2016 года в Минобразования РФ поступило анонимное обращение от группы неназванных студентов ИГУ, которые обвиняли Петрова в «политической неблагонадёжности» и излишне либеральных высказываниях во время лекций по политологии. Затем в прокуратуру поступило обращение активиста НОД Иркутска, который не является ни сотрудником, ни студентом ИГУ: он обвинил Петрова в частой отмене лекций из-за регулярных командировок.

Сам преподаватель считает, что его увольнение связано скорее с общественной деятельностью и политическими высказываниями, так как он является региональным координатором движения в защиту прав избирателей «Голос». Алексей Петров оспорил увольнение через суд.