 

Тихий центр Новосибирска назвали самым доступным для водителей

 8 февраля, 12:32
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Тихий центр Новосибирска назвали самым доступным для водителей
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Путь в новосибирские микрорайоны Депутатский, Восход, Фрунзенский и Тихий центр займёт 10 минут на авто, поездка на Волочаевский жилмассив займёт 17 минут, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза портала недвижимости N1.Ru.

Аналитики недвижимости назвали 20 самых доступных для автовладельцев микрорайонов Новосибирска. Рейтинг был составлен исходя из показателей пути до трафикоёмких транспортных развязок: площадей Ленина, Маркса, Калинина, метро «Золотая Нива» и «Речной вокзал».

Поездка до Тихого центра, микрорайонов Депутатский, Фрунзенский и Восход займёт в среднем 10 минут на автомобиле. Горский микрорайон стал самым доступным микрорайоном на левом берегу, туда можно доехать за 14 минут. Последним в списке из 20 жилых массивов значится Волочаевский, путь туда отнимает 17 минут.

Главным транспортным узлом Новосибирска стал «Речной вокзал», судя по рейтингу N1.ru. Путь оттуда занимает максимум 18 минут, за это время можно добраться до жилмассива Ботанический. Сложнее всего автомобилистам с площади Маркса, путь до метро «Берёзовая роща» и ещё семи микрорайонов займёт более 20 минут.

Напомним, велосипедисты Новосибирска выбрали лучший путь к Лесоперевалке. Маршрут «Первомайский сквер — Затон» на 3 км занял 20 минут пути на велосипеде, на автобусе и пешком занимает в среднем 40 минут. С площади Маркса до Затона велосипедисты добрались за 25 минут, на автобусе за 40 минут. Более 5 км пути от ГПНТБ на улицу Чулымская проехали за 28 минут, поездка на общественном транспорте заняла бы около часа с одной пересадкой.

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