 

Томский учёный получит из рук президента Путина премию в 2,5 млн рублей

 8 февраля, 11:48
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Томский учёный получит из рук президента Путина премию в 2,5 млн рублей
Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин в День российской науки вручит в Кремле четыре премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год — среди лауреатов премии доктор физико-математических наук, младший научный сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН (Томск) Илья Романченко, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения информационного агентства Rambler News Service.

Четыре президентские премии для молодых учёных в размере 2,5 млн рублей каждая были учреждены в 2008 году. Они присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Романченко получит премию за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.

Как сообщает «Российская газета», разработка томского учёного может быть использована, например, для нейтрализации самодельных взрывных устройств, которыми пользуются террористы, а также для вывода из строя мобильных телефонов, беспилотных аппаратов или для остановки автомобилей. При этом установка сможет подавлять работу электроники на расстоянии до километра.

Мощность созданного Романченко устройства в 10 раз превосходит все известные в мире аналоги и во много раз больше, чем у крупных АЭС. Однако вся эта мощь сосредоточена в наноимпульсе длительностью в миллиардные доли секунд.

«Генератор Романченко — это настоящий прорыв в науке. Ему впервые в мире удалось разработать принципиально новый способ преобразования энергии. А если конкретно, то превратить мощные наносекундные импульсы в дециметровые радиоволны. По сути, это новая физика. В итоге устройство получилось простым, дешёвым, очень компактным», — пояснил журналистам заместитель директора Института сильноточной электроники СО РАН Владислав Ростов.

Устройство томского учёного может быть применено и в медицине. При воздействии мощного излучения на мембрану клетки её проницаемость резко возрастает, и она пропускает больше лекарств. Это позволит существенно сократить дозы препаратов, а подобный эффект особенно важен для терапии онкологии.

Напомним, в начале февраля биоинформатики Томска предложили заменить врачей-диагностов специальной программой для исключения ошибок в диагнозе при онкологии. Приложение будет ставить диагноз на основе анализа антигенов и диагностики прямой кишки.

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