 

Выделенные на космическую науку шесть миллионов рублей украдены в Красноярске

 8 февраля, 14:40
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Выделенные на космическую науку шесть миллионов рублей украдены в Красноярске
Фото с сайта vladtime.ru

Следственные органы Красноярска разоблачили мошенническую схему освоения федеральных бюджетных средств при проведении научных исследований в области космоса — ущерб государству составил 6 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения регионального управления следственного комитета.

По подозрению в махинациях задержаны 37-летний руководитель научно-исследовательского управления в структуре одного из опорных вузов в сфере космической промышленности и 31-летний руководитель частного предприятия, которое должно было проводить исследования.

По предварительной версии следствия, в 2013 году сотрудник вуза в рамках выполнения государственного контракта заключил договор на 6 млн рублей с директором фирмы, учредителями которой являлись его родственники. Организация обязалась разработать высокотехнологичные автоматизированные системы управления для космической отрасли, хотя, по оценке следствия, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников.

Действия работника вуза и руководителя частной фирмы следователи квалифицируют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых задержаны, максимальное наказание, которое им может грозить, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 1 декабря 2016 года над территорией Тувы потерпел крушение запущенный к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс-МС-04». Большинство его фрагментов сгорело в атмосфере, но несколько обломков затем были обнаружены в Туве в безлюдной гористой местности.

Причиной аварии, по оценке специалистов Роскосмоса, стало вскрытие бака третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Оно произошло вследствие возгорания и разрушения насоса окислителя. Отмечается, что насос мог загореться из-за попадания в него посторонних частиц или из-за нарушения технологии сборки двигателя.

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