Один из старейших банков Красноярска лишился лицензии из-за рискованных вложений

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей», который, по оценке регулятора, проводил излишне рискованную кредитную политику, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения пресс-службы ЦБ.

Решение об отзыве лицензии принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с недостоверными отчётами. Кроме того, согласно выводам специалистов Центробанка, «Енисей» недопустимо рисковал средствами вкладчиков, направляя средства в низкокачественные активы.

«Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств. При этом АКБ „ЕНИСЕЙ“ не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчётности, отражающей его реальное финансовое положение», — говорится в сообщении ЦБ.

В последние месяцы банк «Енисей» неоднократно получал замечания от ЦБ, однако руководство и собственники кредитной организации «не предприняли действенные меры по нормализации её деятельности». В соответствии с приказом ЦБ, с 9 февраля в «Енисее» назначена временная администрация до момента начала банкротства и назначения конкурсного управляющего.

Поскольку банк является участником системы страхования вкладов, федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчётности, по величине активов АКБ «ЕНИСЕЙ» на 1 января 2017 занимал 254 место в банковской системе РФ. Красноярский банк был основан в 1990 году и являлся одним из старейших в регионе.

Напомним, в январе ЦБ отозвал лицензии на совершение банковских операций у барнаульской кредитной компании «Тальменка-банк» и омского банка «Сириус». По данным регулятора, кредитные организации не соблюдали требования нормативных актов ЦБ, которые прописаны в федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».