Более 800 населённых пунктов Сибири могут оказаться весной в зоне подтопления

Специалисты-гидрологи прогнозируют обильные паводки в девяти регионах Сибири за исключением Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Спасатели приняли участие в селекторном совещании с руководителями всех сибирских регионов под руководством полномочного представителя президента в федеральном округе Сергея Меняйло. По данным МЧС, практически все 12 регионов округа уже взялись за подготовку к паводкам (включая формирование материальных и финансовых запасов на случай ЧС), но наиболее активный период начнётся в марте, когда на сибирских реках начнут резать и взрывать лёд для более безопасного прохождения большой воды.

Мониторинг уровней воды в реках обеспечат 797 постоянных и 98 временных гидропостов.

Как сообщает Сибирский окружной информационный центр, по последним данным, запасы снега в некоторых сибирских регионах в шесть раз превышают норму. В зоне риска крупные города — Барнаул, Новосибирск, Омск, Томск, а также более 800 населённых пунктов в бассейнах Оби и Енисея.

Полпред президента Сергей Меняйло отметил в ходе селекторного совещания, что во всех регионах Сибири необходимо обеспечить безопасность гидротехнических сооружений. Особое внимание должно быть уделено бесхозяйным объектам. Так, в округе не имеют собственников 75 гидротехнических сооружений в республиках Бурятии и Хакасии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Кемеровской областях.

«Органы власти должны взять под контроль эти сооружения и обеспечить их безаварийную работу», — сказал Сергей Меняйло.

Дополнительные усилия, по словам полпреда, нужно направить на вывоз снега из городов и крупных населённых пунктов, а также подготовить системы отвода талых вод.

Напомним, ранее МЧС заявляло, что более 200 посёлков Алтайского края или около 15 тысяч жилых домов могут попасть в зону подтопления грядущей весной.