Братского мэра обязали высадить тысячи тополей для защиты от выбросов

Природоохранная прокуратура нашла ошибки в генплане Братска и превышение вредных выбросов — ведомство обязало мэра отгородить лесозащитными полосами жилые кварталы, узнал 9 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Природоохранный прокурор решил исправить градостроительные ошибки при строительстве Братска. Неудовлетворительное состояние воздуха в городе лесной промышленности стало поводом для проверки.

Мониторинг «Роспотребнадзора» выявил загрязнение воздуха в 8 % жилых зон города, обнаружены 274 превышения концентрации загрязняющих веществ в 3 341 пробе воздуха. В атмосфере нашли превышения ПДК гидроксибензола, гидрофторида, формальдегида, бензола, этилбензола, сероуглерода, метантиола и пыли.

Снижение выбросов, установка фильтров и штрафы предприятий не улучшили положение жителей Братска. При строительстве города были допущены градостроительные ошибки — предприятия находятся слишком близко к домам, утверждают в ведомстве. Широкие открытые бульвары — эспланады от предприятий к городу превратились в продуваемые коридоры для выбросов лесохимии.

Прокуратура предложила мэру Братска Сергею Серебренникову организовать урбанистические исследования и поменять градостроительную документацию, в том числе генеральный план развития города. Эспланады необходимо засадить быстрорастущими тополями для создания санитарной зоны. По данным сайта «Леса России», на один гектар необходимо высадить по пять тысяч штук.

Напомним, институт «Урбаника» в 2015 году признал Братск самым благоприятным для жизни городом Сибири. Среди 14 критериев качества городской среды — обеспеченность жильём на человека, наличие современных форматов потребления и другие, в том числе уровень экологического загрязнения и степень благоприятности природных условий.