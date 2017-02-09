Чиновники Красноярска в восемь раз завышали данные о занятой на уборке снега технике

Прокуратура Красноярска уличила мэрию в восьмикратном завышении данных о снегоуборочных работах на улицах города, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения красноярского телеканала «ТВК».

По сведениям надзорного ведомства, 18 октября 2016 года, когда в Красноярске начался снегопад, департамент городского хозяйства сообщил о том, что в этот день на улицы вышло 166 единиц спецтехники. Однако проверка прокуратуры установила, что в указанную дату на уборке снега была задействована только 21 единица техники. Также завышенными оказались и цифры в информации об использованной на дорогах противогололёдной смеси: вместо указанных департаментом 312 кубометров коммунальные службы израсходовали лишь 105 кубометров.

По результатам проверки, сайту департамента горхозяйства и муниципальной газете «Городские новости» вынесено предписание внести правки в опубликованные ранее сообщения. О каких-либо мерах дисциплинарного воздействия в отношении чиновников, допустивших искажение информации, не сообщается. Однако завышенными показателями уже заинтересовалась счётная палата, которая намерена провести в департаменте городского хозяйства собственную проверку.

Глава департамента Игорь Титенков заявил журналистам, что все данные, опубликованные его подчинёнными, соответствовали фактическим.

«Я благодарен большей части коллектива, что они не подвели, и улицы города были готовы к движению транспорта, а в остальном — пусть дальше разбираются. Как решат, так и будет, но мы считаем, все данные соответствуют данным управления дорог. Если даже будут какие-то вопросы, касающиеся неточности, конечно, в любом случае разберёмся и примем меры», — заверил чиновник.

Напомним, в Новосибирске городские власти признали, что недокомплект снегоуборочной техники в городе достиг 30 %. Ежесуточно в уборке снега на улицах Новосибирска участвуют до 490 единиц муниципальной техники, но для вывоза снега приходится также привлекать дополнительную технику, в основном самосвалы.