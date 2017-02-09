Фанаты бега откроют школу командного плавания для Ironman в Новосибирске

Новосибирские организаторы школы командного бега I Love Running запустили школу современного плавания для обучения целеполаганию — многие бассейны отказались принять общественников, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм у представительницы I Love Swimming Ксении Егошиной.

Любители бега решили научить офисных работников Новосибирска целеполаганию и работе в команде через спорт. Школа командного плавания I Love Swimming откроет отделение в Новосибирске 27 февраля.

Организаторы подчеркнули: их подход к обучению имеет три конкурентных преимущества. В основе методики лежит психология: тренер находится в воде, а не с палкой у бортика. Поэтапное развитие пробуждает целеустремлённость, а работа в команде и поддержка штаба превращают индивидуальный спорт в соревнование.

Школа плавания I Love Swimming готовит любителей и профессионалов к триатлону Ironman и международным заплывам через Гибралтарский пролив. Тренировать новосибирских пловцов будет мастер спорта по плаванию Евгения Чернявьева, спортсмены будут плавать по утрам из-за нехватки бассейнов в Новосибирске.

«На самом деле всё в городе расписано, и свободной воды нет. Но оказалось, что утром в бассейнах полно свободного времени. Многие бассейны отказались принять школу: у них свои тренеры, своё хозяйство, подход „совковый“. Современным можно назвать только „Спартак“, мы будем заниматься здесь», — призналась Сиб.фм организатор I Love Swimming в Новосибирске Ксения Егошина.

Напомним, спортсмены-любители признавались, что Новосибирск плохо приспособлен для бега. Притом этот вид спорта становится массовым и адепты советуют включаться в спорт через плавание и велосипед. Плохая мысль — бегать вдоль дорог: вся пыль, грязь, выхлопы машин окажутся в лёгких. Наконец, это ударная нагрузка на колени и позвоночник.