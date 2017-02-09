 

Глава района в Иркутской области задержан оперативниками сразу трёх силовых ведомств

 9 февраля, 13:45
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Глава района в Иркутской области задержан оперативниками сразу трёх силовых ведомств
Александр Величко, фото с сайта taishetcom.do.am

Сотрудники полиции, ФСБ и СКР провели в Иркутской области операцию по задержанию мэра Тайшетского района Александра Величко, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения местного информационного агентства «Тайшет 24».

По сведениям агентства, около 10 оперативников трёх силовых ведомств вошли в кабинет главы района сразу после традиционной утренней планёрки. Основания задержания остаются неизвестными, однако в СМИ визит силовиков связывают с расследованием уголовного дела о хищении муниципальных артезианских скважин.

В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила частной организации в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин на территории котельной бывшего строительного комбината. Затем на основании представленных фирмой актов приёмки работ по объекту было выдано разрешение на ввод скважин в эксплуатацию, после чего внезапно выяснилось, что скважины были пробурены ещё в 2005 году за счёт бюджетных средств и на основании муниципального контракта, заключённого с иркутским областным предприятием ЖКХ.

Напомним, в декабре 2016 года правоохранительные органы Иркутска задержали одного из действующих адвокатов города, который оказался среди группы подозреваемых в серии угонов элитных автомобилей. По версии следствия, юрист причастен к похищению как минимум двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200.

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