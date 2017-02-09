 

Капитан ХК «Сибирь» возглавит сборную страны на Евротуре

 9 февраля, 10:52
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Капитан ХК «Сибирь» возглавит сборную страны на Евротуре
Фото пресс-службы ХК «Сибирь»

Капитан и нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Степан Санников станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения пресс-службы ХК «Сибирь».

О решении назначить Степана Санникова капитаном сборной России сообщил главный тренер страны Олег Знарок после тренировки команды в Санкт-Петербурге. Кроме Санникова, на турнир пригласили ещё троих нападающих новосибирской команды «Сибирь» — Максима Шалунова, Константина Окулова и Сергея Шумакова.

По информации Федерации хоккея России, Шведские игры пройдут с 9 по 12 февраля в Гётерборге. Это третий этап хоккейного Евротура 2016/2017. Исключением станет вынесенный матч Россия-Финляндия, который было решено провести в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 9 февраля. Российская команда также сыграет со сборной Швеции и Чехии в Гётерборге.

По итогам двух этапов хоккейного Евротура 2016/2017 сборная России по хоккею набрала 15 очков и лидирует в общей таблице. Сборная Чехии набрала 9 очков, команды Финляндии и Швеции — по 6 очков.

Напомним, что в феврале 2017 года болельщик поставил 1 млн рублей на победу команды ХК «Сибирь» в матче с Владивостокским «Адмиралом». «Сибирь» одержала победу со счётом 5:1, а болельщик выиграл 2,1 млн рублей.

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