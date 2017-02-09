 

Красноярский мэр увёз из Алма-Аты флаг Универсиады

 9 февраля, 14:12
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Красноярский мэр увёз из Алма-Аты флаг Универсиады
Фото пресс-службы исполнительной дирекции Универсиады-2019

Власти Алма-Аты, где завершилась XXVIII Всемирная зимняя универсиада 2017 года — на церемонии закрытия флаг студенческих игр торжественно передали мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения пресс-службы исполнительной дирекции Универсиады-2019.

В момент передачи флага в зале «Алматы Арены» звучал «Гаудеамус» — гимн Международной федерации университетского спорта (FISU) и всего студенчества. Глава Алма-Аты Бауыржан Байбек, обратившись к гостям казахстанской Универсиады из Красноярска, отметил, что готов делиться с ними опытом подготовки и проведения студенческих игр.

«Следующая Зимняя универсиада-2019 пройдёт в России. Она будет первой зимней для этой страны. Мы знаем Красноярск как один из немногих городов, который способен провести соревнования на высоком уровне — это крупный научно-образовательный, культурный и спортивный центр России. Благодаря Универсиаде мы больше узнали друг о друге, стали добрыми друзьями. Это начало сотрудничества и расширения культурно-экономических связей, Алма-Ата готова передать опыт в подготовке к столь значимым соревнованиям коллегам из Сибири», — заверил Байбек.

В ответной речи мэр Красноярска пригласил всех участников и зрителей Универсиады-2017 через два года приехать в Красноярск.

«Этот момент даёт старт XXIX Всемирной универсиаде 2019 года в Красноярске. Это огромная ответственность и честь. Искренне рассчитываю, что Красноярск также будет достойной столицей Универсиады. <...> 752 дня отделяют нас от Зимней универсиады-2019. Красноярск искренне ждёт гостей. До встречи в Красноярске!» — попрощался Эдхам Акбулатов.

В завершение символической церемонии передачи флага Универсиады перед зрителями «Алматы Арены» выступил этнический коллектив Таймыра «Хэйеро», исполнивший песни и танцы, посвящённые легендам о Енисее. Сольный номер на льду исполнил посол Зимней универсиады-2019, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Стоит отметить, что режиссёром всей церемонии выступил ещё один посол Зимней универсиады-2019, знаменитый продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

В Красноярске флаг будет передан на хранение Сибирскому федеральному университету, так как на территории вузовского кампуса в 2019 году разместится Атлетическая деревня. Флаг выставят на обозрение, чтобы у студентов и гостей города была возможность увидеть один из главных символов международного студенческого спорта.

Напомним, в последние дни казахстанской Универсиады на алма-атинском курорте Чимбулак в результате схода снежной лавины погиб 30-летний спортивный судья из Красноярска. Несчастный случай произошёл вне подготовленных трасс, со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещённые для катания места.

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