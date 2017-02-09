Мэрия Новосибирска выселит «Пионер» для театра Афанасьева за два месяца

Новосибирский суд отказал кинопрокатчику в споре о переезде кинотеатра — мэрия планирует подготовить помещение для театра Афанасьева за два месяца, узнал 9 февраля корреспондент Сиб.фм на встрече мэра Новосибирска со СМИ.

Мэрия намерена закрыть кинотеатр «Пионер» в течение двух месяцев. Новосибирский арбитражный суд отказал кинопрокатчику-арендатору в иске против выселения из помещения и запрете на реконструкцию.

«Вчера суд удовлетворил иск об освобождении муниципальных площадей кинотеатра „Пионер“. Мы надеемся решить вопрос в течение двух месяцев, чтобы театр получил достойное помещение», — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Директор Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Наталья Сырых подтвердила заявление о выселении кинотеатра «Пионер» по решению суда в беседе с корреспондентом Сиб.фм. Однако она отказалась комментировать сроки переезда и позицию театра.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть похвалил начальницу департамента культуры за быстрое решение вопроса с переездом театра. Ранее кинопрокатчик «Арт Сайенс-Синема Дистрибьюшн» оспорил требование о переезде и потребовал запретить реконструкцию здания из-за декораций в 14,4 млн рублей.

Напомним, городские власти обещали осуществить переезд театра Афанасьева к осени 2016 года, реконструкцию помещения оценили в 60 млн рублей. Общественники назвали открытие площадок для театра Афанасьева «старинной городской забавой». В итоге первый этаж здания на Вокзальной магистрали, 19 отдали под бутики, половина здания на Серебренниковской, 37а стала долгостроем, а обещание разместить театр в строящемся БК «Снежная миля» назвали фикцией.