Московский институт «Стрелка» преобразит набережную Новосибирска за 140 млн рублей

Новосибирская набережная станет фан-зоной к ЧМ-2018, московские архитекторы потратят более 40 млн рублей на благоустройство 6 гектар территории, узнал 9 февраля корреспондент Сиб.фм на встрече мэра Новосибирска со СМИ.

Михайловская набережная Новосибирска попала в Федеральный проект по благоустройству общественных территорий на 2016-2021 год. Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» подготовит дизайн-проект набережной к 1 апреля, проектная смета появится до 15 июня.

Концепция зелёных зон Новосибирска в отношении набережной будет изменена, так как набережная станет одной из фан-зон ЧМ-2018.В мэрии не исключили появления развлекательных объектов и кафе в «тихой» зоне набережной от метромоста до памятника Александру III.

«Мы уже подготовили паспорт и концепцию развития набережной, но теперь будем вносить свои коррективы. Агентство ипотечного кредитования попросило утвердить фан-зоны, и мы будем совмещать нашу концепцию с проектом КБ „Стрелка“. Сцена и левая часть набережной популярна у горожан, то же самое будет на другой половине, но в современном виде. Фан-зона чемпионата мира достанется городу в подарок», — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Благоустройство общественных зон Новосибирска потребует 120-140 млн рублей, подсчитала Анна Терешкова. Средства поступили в бюджет Новосибирской области, но мэр города пообещал выделить часть денег в рамках концепции развития зелёных зон Новосибирска.

Напомним, мэрия предлагала изменить назначение 17 гектаров новосибирской набережной в сентябре 2016 года. Новое назначение допускает строительство кинотеатра, боулинга, кафе, художественной галереи и парковки. Также здесь можно будет разместить кафе на 50 мест, дискотеки, спортивные клубы и бассейны — в случае согласия горожан на публичных слушаниях.