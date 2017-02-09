Новосибирские соцработники обвиняются в хищении из пособий 12 млн рублей

Черепановский районный суд рассмотрит уголовное дело бывших соцработников, которые обвиняются в хищении более 12 млн рублей из пособий и социальных выплат, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области 9 февраля.

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области направила в Черепановский суд уголовное дело бывших работников отдела пособий и социальных выплат регионального Минсоцразвития Светланы Гольдман, Натальи Казанцевой и Елены Ершовой.

По предварительной версии следствия, с января 2015 года по май 2016 года Казанцева, Гольдман и Ершова, пользуясь служебным положением и доверием руководства отдела, незаконно включали своих родственников и знакомых в реестры на получение пособий и социальных выплат. Сумма хищения из бюджета Новосибирской области составила более 12 млн рублей.

На социальных работников завели уголовное дело по преступлениям, предусмотренным частями 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Обвиняемые добровольно возместили частичный ущерб на сумму около 3 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2013 года бывший программист Сбербанка в Новосибирске похитил 12 млн рублей у мёртвых вкладчиков. Большую часть денег он, как указывается в деле, ссудил под хороший процент своему приятелю. За мошенничество в сфере компьютерной информации и отмывании денежных средств суд назначил программисту три года и два месяца лишения свободы.