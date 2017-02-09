 

Новосибирские спасатели сняли 19-летнего студента с третьего этажа

 9 февраля, 20:46
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Новосибирские спасатели сняли 19-летнего студента с третьего этажа
Фото с сайта novosibirskvesti.ru

В Новосибирске спасатели МАСС сняли с карниза третьего этажа 19-летнего молодого человека, который успел замёрзнуть и держался за подоконник из последних сил, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь».

Поздно вечером 8 февраля в службу спасения позвонили местные жители, которые увидели молодого человека на карнизе третьего этажа общежития на улице Ватутина, 4.

Спасатели МАСС приехали на место. Парень стоял на бетонном выступе стены шириной до 10 сантиметров, руками держался за подоконник. Спасатели решили доставать студента из окна, за которое он держался. Для этого пришлось вскрыть дверь в квартиру.

Когда удалось проникнуть в помещение, спасатели уговорили студента вернуться в квартиру. Помогли ему залезть внутрь. К тому моменту молодой человек изрядно замёрз и держался из последних сил. Как он оказался по ту сторону окна, парень так и не смог объяснить. Спасатели передали его сотрудникам полиции.

Напомним, что в декабре 2016 года спасатели удержали от прыжка 71-летнего пенсионера, перебравшегося через перила балкона на 14 этаже одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска.

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