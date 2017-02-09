Объёмы ввода жилья в Новосибирске упали вслед за ценами на вторичном рынке

Объёмы ввода жилья в Новосибирске упали на 12 % — если в 2015 году в городе было сдано более 1,7 млн квадратных метров, то по итогам 2016 года построено только чуть более 1,5 млн «квадратов», узнал корреспондент Сиб.фм из обзора рынка недвижимости, подготовленного журналом «Деловой квартал».

По оценке издания, основными факторами влияния на строительный рынок в 2016 году стали скачки цен на готовое жильё и сокращение маржи между стоимостью строительства и рыночной ценой (в среднем до 10 %). В этих условиях рентабельность строительных проектов Новосибирска оценивается от 5 до 15 %.

Ещё один негативный фактор — дорогие кредиты: в 2016 году банки кредитовали строителей по ставкам 14,5–17 % годовых. Сказалось на строительной отрасли и сокращение федерального и муниципального бюджетного финансирования, а также сворачивание госпрограмм поддержки застройки. Кроме того, сокращение количества договоров долевого участия к концу года составило 15 %.

Одним из следствий негативных процессов, происходящих на рынке, стал уход с него части субподрядных организаций: до 25 % таких фирм в настоящее время находятся в различных стадиях подготовки к банкротству.

Падение цен на жильё заметнее всего на вторичном рынке: если в 2015 году средняя цена на квартиры в Новосибирске достигала 56 750 рублей за квадратный метр, то к октябрю 2016 года она снизилась до 52 603 рублей. В настоящее время типовые квартиры на вторичном рынке города продаются по 51 173 рублей за квадратный метр.

Типовые квартиры в новостройках, стоившие в 2015 году 46 520 рублей за «квадрат», в 2016 году продавались практически по той же цене, к концу года подорожав до 46 700 рублей за квадратный метр. Элитное жильё по итогам 2016 года показало более уверенный рост в цене — с 68 384 рублей за «квадрат» в 2015 году до 71 523 рублей в 2016 году.

Что касается крупнейших застройщиков, то, как и в прежние годы, топ-10 компаний вводит около половины от общего объёма жилья. Однако произошла смена тройки лидеров по объёмам ввода: если в 2015 году на первой позиции оказалась компания «Дискус-строй», на счету у которой было 224,5 тысячи «квадратов» введённого жилья, то по итогам 2016 года на первой строчке рейтинга разместилась группа компаний «Метаприбор», сдавшая 86,5 тысячи квадратных метров. На втором месте — компания «Сибакадемстрой» (82,8 тысячи квадратных метров) и ПСК «Сибирь» (80,7 тысячи квадратных метров).