Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова*, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном, передаёт корреспондент Сиб.фм 9 февраля из зала суда.

9 февраля состоялось заседание Новосибирского областного суда, который рассмотрел апелляционные жалобы потерпевших и адвоката подсудимого по делу об убийстве Карины Залесовой. Выслушав прения сторон, судьи взяли время на раздумья — до 13 февраля.

Матвей Козлов присутствовал на заседании дистанционно — велась прямая трансляция из СИЗО. Когда ему предоставили слово, он от него отказался. Использовать возможность раскаяться перед родителями Карины не пожелал.

Родители Карины Залесовой раскрыли тайны следствия на Сиб.фм

Первомайский районный суд 31 октября 2016 года вынес приговор 17-летнему Матвею Козлову и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы за убийство девочки. Не согласная с приговором сторона Козловых написала апелляционную жалобу. Они потребовали, чтобы назначенную 105 статью УК РФ переквалифицировали со второй части на первую — с особо жестокого убийства на простое убийство. Во втором случае предусмотрено более мягкое наказание.

Залесовы тоже написали апелляцию, требуя максимальный для несовершеннолетних срок наказания по данной статье — 10 лет лишения свободы. Прокурор запрашивала 9,5 лет, учитывая отсутствие судимости.

«Суд формально учёл в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние подсудимого, но фактически раскаяния, конечно, не было, — сказала корреспонденту Сиб.фм прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова. — Когда человек раскаивается, он хотя бы просит прощения у родителей за те страдания, за те мучения, что он им причинил».

«На последнем слове он не пожелал высказать им хоть какое-нибудь сожаление. Скорее всего, я буду поддерживать доводы потерпевших, что надо бы усилить наказание», — добавила Егорова.

Отец Карины Сергей Залесов считает, что Козловы стремятся затянуть судебный процесс, чтобы Матвей не попал на «малолетку». Через полгода подсудимому исполнится 18 лет. Если приговор будут выносить, когда он достигнет совершеннолетия, то Матвея отправят во взрослую тюрьму.

«Они наверняка боятся, что на „малолетке“ с ним что-нибудь сделают, — сказал Сергей Залесов. — Ведь малолетние преступники более озлоблены».

«Адвокат Нохрина, защищающая Козлова, настаивает на том, что убийство было совершено из милосердия, — сказал адвокат Залесовых Денис Садовский. — Сначала были удары — она не умерла, тогда он нанёс ещё не менее 10 ударов, чтобы добить якобы из сострадания. Эксперты подтвердили: все ранения ей были нанесены при жизни. Девочка долго мучилась, умоляла её не убивать. Что это, как не особая жестокость?»

В настоящее время Матвей Козлов находится в СИЗО № 1 в Новосибирске. Мобильного телефона и других гаджетов в камере у него нет, поскольку они запрещены.

«Матвей в СИЗО ведёт себя спокойно, ходит к психологу и адвокату, общается с сокамерниками, — сообщил корреспонденту Сиб.фм анонимный источник из СИЗО.

— Не видно, что человек о чём-то сожалеет, он не понимает, где находится и что наделал. Улыбка с лица не сходит.

Другие осуждённые, которые идут по коридору, выглядят поникшими, глаза в пол. По ним хотя бы заметно, что осознают содеянное. Матвей находится в новом корпусе, там все помещения оборудованы камерами видеонаблюдения — запрещённых предметов в виде гаджетов у него нет. Обычно он лежит под одеялом, накрытый с головой. Каждый день у осуждённых часовая прогулка, но Матвей на неё выходит редко».

Напомним, что в марте 2016 года Московский институт имени Сербского после повторной психолого-психиатрической экспертизы признал Матвея Козлова вменяемым и склонным к садизму.

* Имя и фамилия изменены в соответствии с российским законодательством.