 

Школьная уборщица в Новосибирске задержана по обвинению в сбыте героина

 9 февраля, 10:57
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Школьная уборщица в Новосибирске задержана по обвинению в сбыте героина
Фото с сайта MoreHealthy.ru

Сотрудники антинаркотического управления ГУ МВД по Новосибирской области задержали 30-летнюю жительницу Новосибирска, которая, по версии оперативников, пыталась извлечь из тайника полкилограмма героина в пакете из-под семечек, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком. В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом, который был закопан в снегу. Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре показали, что это был героин общей массой 525 граммов.

По версии полиции, женщина, работающая уборщицей в одной из школ Новосибирска, приобрела партию наркотиков с целью дальнейшего сбыта. Ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сыщики рассчитывают установить канал поставки героина в областной центр.

Напомним, в декабре 2016 года сотрудники уголовного розыска задержали в Новосибирске местного жителя, который, по данным оперативников, приобретал героин по интернету, а затем сбывал из рук в руки во всех районах города. Во время обыска квартиры предполагаемого наркоторговца сотрудники полиции нашли в коробке из-под обуви 700 граммов наркотика.

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