Врио губернатора Бурятии официально отправил правительство в отставку

Бывший финансист Алексей Цыденов был назначен врио губернатора Бурятии и на следующий день распустил правительство. Бывший глава республики подчеркнул его близость к вертикали власти, узнал 9 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Бурятии.

Врио главы Республики Бурятии Алексей Цыденов 8 февраля официально отправил местное правительство в отставку. Притом правительство будет работать до формирования нового кабинета министров, подчеркнули в пресс-службе.

Бывший глава республики Вячеслав Наговицын сложил с себя полномочия и объяснил свой уход необходимостью перемен. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Цыденова на пост временного главы 7 февраля.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил актуальный взгляд и энергию чиновника «следующего поколения» и опыт работы в федеральных органах власти. Экс-глава Бурятии также подчеркнул близость Алексея Цыденова к федеральной власти.

«Он по сути знает всю вертикаль управления в нашей стране. У меня был такой же опыт. Для него не будет никаких проблем, чтобы взять управление в свои руки и успешно руководить регионом», — цитирует пресс-служба региона бывшего главу Вячеслава Наговицына.

Напомним, Алексею Цыденову 40 лет. С 2006 года он занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. С 2009 по 2011 год работал на посту заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

С декабря 2011 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, затем был назначен заместителем министра транспорта РФ.