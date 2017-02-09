Жителя Кемерова осудили за жалобу на полицейских президенту

Житель Кемерова написал жалобу на бездействие сотрудников полиции в администрацию президента России — суд обязал его отправить по тому же адресу опровержение своих слов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания Meduza 9 февраля.

В начале 2015 года у жителя Кемерова Павла Кожевникова сожгли автомобиль. Сотрудники полиции по горячим следам не смогли найти того, кто устроил поджог. Мужчина сначала пожаловался на бездействие полицейских главе управления МВД по Кемеровской области генералу Юрию Ларионову. Генерал в свою очередь заложил формальную резолюцию на жалобу: «Для организации проверки и решения согласно закону».

Кожевников ждал принятия мер до сентября 2015 года, затем пожаловался на действия полиции президенту. Кожевников написал обращение президенту Владимиру Путину на сайте администрации РФ. В своей жалобе мужчина рассказал, что в кемеровской полиции занимаются «укрывательством тяжкого преступления со стороны начальника ГУ МВД». Кроме того, Кожевников добавил, что в области орудует «организованная преступная группа по сбыту синтетических наркотиков», которую якобы покрывают правоохранители. Он привёл в жалобе шесть конкретных имён сотрудников, покрывающих наркоторговлю.

В октябре 2016 года начальник региональной полиции Юрий Ларионов подал на Кожевникова в суд и оценил нанесённый ему моральный вред в 30 тысяч рублей.

Кемеровская судья Ирина Быкова, рассмотрев дело, решила, что Владимир Путин «не уполномочен» заниматься возбуждением уголовных дел и вести расследование. По её словам, Кожевников «злоупотребил правом» и теперь должен выплатить Ларионову 10 тысяч рублей компенсации моральных страданий. 6 декабря 2016 года суд обязал Кожевникова написать опровержение своих слов в администрацию президента. Стоит отметить, что поджигателя автомобиля Кожевникова полицейские так и не нашли.

Напомним, что в декабре 2012 года женщина, содержавшая бордель в Новосибирске, обратилась в правоохранительные органы с жалобой на майора полиции. По её словам, он вымогал у неё 30 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной и административной ответственности.