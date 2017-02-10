70 млн рублей похищено в ходе укрепления берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении 70 млн рублей, выделенных на строительство берегоукрепительных сооружений на Новосибирском водохранилище в Искитимском районе, узнал корреспондент Сиб.фм 10 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

В качестве обвиняемых по делу проходят экс-сотрудница госучреждения «Верхнеобьрегионводхоз» Марина Глоденис — она входила в состав аукционной комиссии, которая выбирала подрядчика на выполнение работ, и представитель фирмы, победившей в аукционе, Сергей Павлов. Оба обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и частям 2 и 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в крупном и особо крупном размерах».

По версии следствия, хищение бюджетных средств происходило в течение трёх лет — с 2011 по 2013 годы. Присвоенные деньги обвиняемые тратили на автомобили и квартиры.

«Подельники сумели легализовать похищенные денежные средства путём приобретения недвижимости, дорогих автомобилей и совершения различных финансовых операций с этими средствами. На имущество обвиняемых общей стоимостью почти 55,6 млн рублей наложен арест», — сообщает прокуратура области.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Марина Глоденис находится под домашним арестом, Сергей Павлов отпущен под залог в 1 млн рублей.

Напомним, в декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего замначальника управления по жилищным вопросам новосибирской мэрии Андрея Гудченко, который был признан виновным в хищении 25 муниципальных квартир.