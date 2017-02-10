Адвокат новосибирского экс-губернатора Юрченко сообщил о прекращении предпоследнего уголовного дела

Защита экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко объявила, что следователи прекратили уголовное дело о переводе военного полигона в категорию сельскохозяйственных земель, чиновников ввела в заблуждение ошибка в программе Росреестра, узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм от председателя Новосибирской городской коллегии адвокатов Александра Балян.

Следствие прекратило очередное из уголовных дел в отношении Василия Юрченко, экс-губернатора Новосибирской области обвиняли в превышении должностных полномочий. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, по данным стороны защиты подсудимого.

Бывшего губернатора подозревали в переводе 17 гектаров земли в санитарно-защитной зоне полигона завода измерительных приборов НОЗИП в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Защита утверждает, что перед принятием соответствующего постановления правительства Минюст Новосибирской области отказал Ордынскому району выносить этот вопрос на обсуждение правительства из за подозрений в наличии федеральной собственности. Тогда администрация Ордынского района обратилась в территориальное управление Росимущества, которое выдало ему официальную справку, что на данных участках нет федеральной собственности.

Комплект документов с этой справкой прошел экспертизу, был представлен на заседании правительства, постановление на его основе единогласно всеми членами правительства было утверждено, и Юрченко, как председатель правительства, обязан был его подписать, и подписал, настаивает защитник Александр Балян. Во время расследования территориальное управление Росимущества передало следователям документы, что указанный участок все-таки принадлежит Российской Федерации, а следователи установили, что ошибка вызвана сбоем компьютерной программы. Следствие по делу велось почти 2,5 года, около 29 месяцев.

«Более десятка уголовных дел и материалов в отношении Василия Алексеевича Юрченко прекращены, отказано в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления. На рассмотрении в суде сейчас находится только одно уголовное дело — о продаже участка земли на ул. Чаплыгина, по версии следствия это было сделано по заниженной цене», — сообщил Сиб.фм адвокат Василия Юрченко Александр Балян.

По словам адвоката губернатора, защите трудно представлять свои доказательства в отсутствие содействия суда, по большей части судья пока отказывает в такой возможности. Следующее заседание в Центральном районном суде Новосибирска назначено на 20 февраля.

Напомним, что Василий Юрченко обвиняется по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность». По версии следствия, Юрченко помешал физическим и юридическим лицам, ограничив их права на участие в аукционе и приобретение недвижимости на улице Чаплыгина в Новосибирске.