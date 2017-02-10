Анатолий Локоть попросил «родное предприятие» отдать мэрии детский сад в Новосибирске

Мэр Новосибирска попросил отдать мэрии детский сад «Акварель» у завода «Коминтерн» и оборонного холдинга «Алмаз-Антей», в то время как участок в центре города был продан, узнал 9 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в новосибирской мэрии.

Глава Новосибирска попросил оборонный холдинг отдать мэрии частный детский сад «Акварель». Суд признал попытку продать его недействительной, добавил Анатолий Локоть.

«Этот детский сад я посещал, затем водил своего сына — у меня к саду особое отношение. Это родное моё предприятие и очень надеюсь, что мы решим вопрос с передачей детсада городу. Строить там ничего нельзя, мы присвоим земельному участку соответствующую зону, разрешений на строительство не будет», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Бывший детский комбинат № 259 принадлежит заводу имени Коминтерна, который входит в оборонный концерн ВКО «Алмаз-Антей». Градоначальник отметил, что руководство завода одновременно готовит детский сад к продаже и просит у города предоставить квоту мест в детских садах для своих рабочих.

Ранее предприятие продало непрофильный земельный участок в 0,33 гектара со зданием детского сада. Предприниматель Станислав Беляев приобрёл участок на улице Соревнования, 22 за 77,26 млн рублей, сообщал в январе 2016 года «КоммерсантЪ-Сибирь». Целевое назначение участка определялось как общественная застройка.

Детский сад «Акварель» получил второе место в национальном рейтинге дошкольных учреждений «Предприятие года-2015» и первое место по Сибирскому федеральному округу, сообщает сайт учреждения. Новосибирские пользователи Flamp.ru поставили высшую оценку в 29 из 35 отзывах.

Напомним, десять сибирских воспитательниц вошли в число лучших педагогов России. Выпускница НГПУ Елена Жаркова работает в детском саду № 411 в Кировском районе Новосибирска. Она привила детям интерес к истории в программе «Прогулка по родному городу» и научила основам экологии на примере выращивания томатов.