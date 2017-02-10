 

ФСБ задержала главу района в Забайкалье по подозрению в получении «отката»

 10 февраля, 12:31
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ФСБ задержала главу района в Забайкалье по подозрению в получении «отката»
Фото с сайта kfaktiv.ru

Глава Акшинского района Забайкальского края Станислав Барнашов задержан по обвинению в мошенничестве, по версии следствия, он требовал от местного коммерсанта 600 тысяч рублей в виде «отката» за субсидию, узнал корреспондент Сиб.фм 10 февраля из сообщения регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2016 года министерство территориального развития Забайкальского края выделило субсидию одной из районных управляющих компаний в сумме около 6 млн рублей.

«Барнашов объяснил руководителю компании, что субсидия выделена благодаря его участию и потребовал 10 % от выделенных денег. Руководитель с предложением Барнашова согласился и 28 декабря 2016 года передал часть денег Барнашову в сумме 100 тысяч рублей. Воспользоваться деньгами Барнашов не смог ввиду того, что его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ», — говорится в сообщении СКР.

По материалам оперативной разработки ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершённое с использованием служебного положения», чиновнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается

Напомним, что 9 февраля сотрудники полиции, ФСБ и СКР провели в Иркутской области операцию по задержанию мэра Тайшетского района Александра Величко. По данным местных СМИ, визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о хищении муниципальных артезианских скважин.

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