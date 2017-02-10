Спикер Госдумы пересадит единороссов после жалобы новосибирского депутата на духоту

Руководство Госдумы инициирует реконструкцию зала заседаний и пересадит часть единороссов после жалобы депутата Веры Ганзя на духоту, узнал корреспондент Сиб.фм 10 февраля из интервью председателя Думы Вячеслава Володина газете «КоммерсантЪ».

Володин, который впервые стал спикером российского парламента меньше пяти месяцев назад, рассказал корреспонденту издания Андрею Колесникову, что ему приходится заботиться в Госдуме даже о мелочах, «так как они никакие не мелочи». Спикер напомнил, что не так давно депутат-коммунистка Вера Ганзя, избранная в Думу от Новосибирской и Томской областей, потребовала прервать десятичасовое заседание, заявив, что «в зале не тот свет и не тот воздух, чтобы работать по такому регламенту».

Володин пояснил, что после этого заявления принял решение рассадить единороссов, кресла которых находятся в зале заседаний на возвышенности, где, по его оценке, кислорода меньше чем в первых рядах.

«Видите, там, в конце зала, пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится <...> Так вот, Валуев, сидя тут, где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу! Некоторым повезло. Вон тот угол наверху, с депутатами „Единой России“, уже рассадили», — сообщил спикер Думы.

Он пояснил, что несколько мест были освобождены за счёт кресел спикера и вице-спикеров — они дублируются в президиуме и в зале. Кроме того, планируется добавить места за счёт реконструкции двух гостевых лож, предназначенных для сотрудников правительства и администрации президента. На вопрос, не лучше ли усилить в зале кондиционирование воздуха, спикер ответил, что такая мера не помогла.

«Усилили уже. Боюсь, если ещё добавить, простывать будут люди, болеть», — высказал свои опасения Вячеслав Володин.

Напомним, громкое заявление депутата Веры Ганзя прозвучало в декабре 2016 года. Она вместе с коллегой по партии Тамарой Плетнёвой потребовала прервать чрезмерно затянувшееся пленарное заседание парламента. Ганзя сообщила, что устала от плохого освещения и духоты в зале заседаний, а Плетнёва рассказала, что торопится домой накормить мужа.

В тот день депутаты заседали с 10:00 до 20:00, собираясь заслушать пакет из 160 законопроектов. Выступление коммунисток вызвало резкую критику единороссов, так Сергей Неверов предложил женщинам сдать депутатские мандаты и «идти туда, где легко».