 

Губернатор Томской области отказался уходить до срока

 10 февраля, 07:15
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Губернатор Томской области отказался уходить до срока
Фото с сайта tomsk-novosti.ru

Глава Томской области Сергей Жвачкин не собирается досрочно оставлять свой пост, а намерен баллотироваться на следующий срок, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 10 февраля.

На презентации инвестиционного проекта в Торгово-промышленной палате РФ губернатор Томской области Сергей Жвачкин сделал заявление, что досрочно уходить в отставку не планирует. В единый день голосования, 10 сентября, он будет баллотироваться на выборы губернатора области.

«Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра, — подчеркнул Жвачкин. — Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время ещё есть».

Стоит отметить, что Сергей Жвачкин занимает пост губернатора Томской области с 17 марта 2012 года, а срок его полномочий заканчивается в марте 2017 года.

Напомним, что 10 января 2015 года возле здания областного правительства жители Томска устроили уличную акцию снеговиков, которую позиционировали как митинг в поддержку губернатора Сергея Жвачкина. В Томске были проблемы с уборкой снега. Жвачкин заявил тогда журналистам, что на своевременную уборку не хватает техники, а те, кому не нравятся задержки с уборкой, могут ехать на юг, где снега меньше.

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