Ямальским оленям сделают прививки от сибирской язвы за 122 млн рублей

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют потратить 122 млн рублей на вакцинацию северных оленей от сибирской язвы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 10 февраля.

В июле 2016 года на Ямале ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. Тогда погибло более 2,5 тысячи северных оленей. Кроме того, сибирскую язву обнаружили у 24 жителей тундры, которые ели сырое мясо оленей. В августе скончался 12-летний подросток. Военные сжигали туши павших животных. На ликвидацию последствий вспышки язвы власти ЯНАО потратили около 1 млрд рублей. В 2017 году они намерены провести профилактику.

«С учётом опыта работы, полученного при ликвидации последствий ЧС, связанной с сибирской язвой, сделали выводы и приняли несколько решений. В их числе — ежегодно проводить профилактическую иммунизацию сельскохозяйственных животных, в 2017 году на эти цели планируют направить 122 млн рублей», — пояснил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Владимир Власов.

Вакцинация северных оленей на Ямале начнётся летом. Стоит отметить, что в 2016 году от сибирской язвы на Ямале вакцинацию прошли более 247 тысяч северных оленей и около 12 тысяч человек. До конца года планируют создать карту заражённых территорий сибирской язвы. Эти памятки раздадут оленеводам, чтобы они знали, куда опасно вести стадо. Оттаявший почвенный очаг сибирской язвы в тундре Ямала закроют для хозяйственной деятельности.

Напомним, что в августе 2016 года сибирские учёные заявляли, что вспышка сибирской язвы на полуострове Ямал может повториться и в других регионах, а глобальное потепление способно спровоцировать инфекции, с которыми человечество никогда ещё не сталкивалось.