 

НГУ стал седьмым вузом страны благодаря отзывам новосибирских студентов

 10 февраля, 17:55
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НГУ стал седьмым вузом страны благодаря отзывам новосибирских студентов
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Новосибирский госуниверситет вошёл в топ-10 рейтинга вузов России по отзывам студентов — достоверность отзывов определяли подписчики паблика «Типичный абитуриент» в социальной сети «ВКонтакте», узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Студенты НГУ обеспечили своему университету седьмое место в рейтинге из 85 вузов страны. Составители исследования сайты «Социальный навигатор» и «Типичный абитуриент» проанализировали отзывы более 600 студентов и опубликовали результаты 9 февраля.

Учащиеся НГУ отметили умеренную нагрузку, отсутствие взяток, особую атмосферу и компетентность преподавателей. Аспиранты и магистранты вуза порадовались «шикарным общежитиям», а выпускники — отсутствию проблем с трудоустройством.

Лучшим по отзывам студентов стал Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. Стоимость обучения по юриспруденции здесь заявлена от 140 тысяч рублей в месяц (заочно) до 340 тысяч рублей (очно). Худшие отзывы получил Казанский (Приволжский) федеральный университет, здесь обучение юриспруденции стоит от 76 500 тысяч рублей (заочно) до 154 тысяч рублей (очно, магистратура). Обучение юриспруденции в НГУ обойдётся от 67 тысяч рублей (второе высшее) до 105 тысяч рублей в год.

Все студенческие отзывы проходили три этапа проверки. В эссе искали информативность и адекватность, затем публиковали в паблике «Типичного абитуриента» с прикреплённым голосованием «верю-не верю». Если более 30 процентов читателей проголосовали за «не верю», происходил анализ комментариев, и только потом принималось решение публиковать отзыв. Рейтинг зависел не только от количества и окраски отзывов, но их значимости.

Напомним, антикоррупционный кружок красноярских студентов стал примером для Кремля. Администрация президента РФ признала антикоррупционный центр юридического института СФУ одним из лучших в России. Студенческий антикоррупционный клуб появился в 2007 году после анонимного опроса студентов Сибирского федерального университета. По данным организаторов, 90 % студентов считали, что коррупция в вузе есть, и это привело к созданию актива клуба, а затем Центра противодействия коррупции СФУ. Члены клуба признались Сиб.фм, что их не интересует политика и Навальный.

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