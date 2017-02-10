Омский суд оштрафовал предпринимателя за носки с коноплёй

Куйбышевский районный суд Омска привлёк к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который торговал носками с изображением листьев конопли, узнал корреспондент Сиб.фм 10 февраля из сообщения ГУ МВД по Омской области.

Продукция, рекламирующая наркосодержащее растение, была обнаружена оперативниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в одном из магазинов Омска, где она продавалась совершенно открыто. В то же время реализация изделий с подобными изображениями запрещена федеральным законом «О рекламе».

«Опрошенный 28-летний владелец магазина пояснил, что осенью 2016 году в интернет-магазине приобрел для последующей перепродажи 100 пар носков с изображением конопли, из которых 50 пар успел реализовать в течение двух месяцев. Незаконная деятельность была пресечена, в отношении владельца магазина составлен административный протокол», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Рассмотрев материалы дела, суд признал индивидуального предпринимателя виновным по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2016 года в Кемеровской области сотрудники транспортной полиции задержали на станции «Ленинск-Кузнецкий-1» 27-летнего молодого человека, в рюкзаке которого находилось более 800 граммов марихуаны. Задержанный рассказал полицейским, что употребление марихуаны он практикует из-за того, что конопля улучшает ему аппетит и метаболизм.