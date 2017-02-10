 

S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

 10 февраля, 10:08
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S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси
Фото Евгения Золотухина

Авиакомпания S7 Airlines с 29 апреля запустит прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Тбилиси, столицу Грузии, узнал корреспондент Сиб.фм из расписания новосибирского аэропорта Толмачёво 10 февраля.

Из Новосибирска до Тбилиси можно будет долететь за пять часов. Этот рейс уже внесли в летнее расписание Международного аэропорта Толмачёво. В 2017 году он будет выполняться каждую субботу с 29 апреля по 28 октября.

Билет на прямой рейс из Новосибирска в Тбилиси стоит на сайте S7 от 8 765 рублей, в то время как с пересадкой в московском Домодедове — от 12 370 рублей. Также на сайте S7 отмечено, что рейсы будут обслуживаться на самолете Airbus A320.

Стоит отметить, что в 2015 году компания Georgian Airways запускала прямые регулярные рейсы из аэропорта Толмачёво по маршруту Тбилиси — Новосибирск — Тбилиси. Международный аэропорт Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на основных направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях достигает 1 800 пассажиров в час, на международных — до 750 пассажиров. В 2016 году аэропорт обслужил более 4 млн пассажиров.

Напомним, что авиакомпания S7 запускала в октябре 2012 года прямые регулярные рейсы в Гонконг, а в декабре того же года — в Мюнхен.

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