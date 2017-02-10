 

Садоводы остановили распространение кладбища на дачи под Новосибирском

 10 февраля, 18:52
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Садоводы остановили распространение кладбища на дачи под Новосибирском
Фото Ольги Кашиной с сайта www.svidetel24.info

Прокурор Бердска установил санитарную зону для городского кладбища в 300 метров после жалобы садоводов на близость могил, узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Разрастание соседнего кладбища напугало садоводов под Новосибирском. Жители садово-некоммерческого товарищества «Бытовик» попросили прокурора Бердска проверить захоронения.

Роспотребнадзор установил опасную для санитарных норм близость кладбища. Бердский городской суд удовлетворил иск прокурора и обязал центр муниципальных услуг Бердска установить санитарную зону между границами кладбища и товарищества садоводов.

Строительные нормы и правила (СНиП пункт-60-75) определяют, что кладбища и крематории должны размещаться в пригородной зоне города или другого населенного пункта на расстоянии не менее 300 метров от жилых и общественных зданий и зоны отдыха.

Напомним, новосибирская мэрия разрешила строить высотки рядом с Гусинобродским кладбищем Новосибирска, сообщала 8 декабря антимонопольная служба. Комиссия Новосибирского УФАС России обвинила управление по земельным ресурсам мэрии Новосибирска в нарушении федерального закона «О защите конкуренции», а также обратилась с иском в арбитражный суд. Кроме того, в действиях ответственного чиновника увидели нарушение по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, местного самоуправления», что предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

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