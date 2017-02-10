Собака спасла беспомощного ребёнка на Алтае в −21 ⁰С

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 10 февраля, 19:55
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Собака спасла беспомощного ребёнка на Алтае в &minus;21 ⁰С
Фото с сайта ihappymama.ru

Жительница Алтайского края оставила двухлетнего сына на четыре дня замерзать на летней веранде без одежды и еды, ребёнка согревала собака. Возбуждено уголовное дело, узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, мать оставила малолетнего ребёнка замерзать в одном из поселков на Алтае. Двухлетний мальчик остался на летней веранде дома без еды и одежды, пока женщина ушла на 4 дня.

Собака спасла беспомощного ребёнка от смертельного переохлаждения. Животное согревало мальчика своим телом, пока его не нашёл случайный прохожий. Мальчик попал в алтайскую больницу с переохлаждением. По данным «Гисметео» вечерние температуры января в Локтёвском районе Алтая колебались до — 21 ⁰С градуса.

Районная прокуратура помогла возбудить уголовное дело по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление беспомощного малолетнего в опасном для жизни состоянии». Также суд удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав.

Напомним, избитый кочергой подросток обморозил ноги в Омской области. По версии следствия, 14 января 37-летняя жительница посёлка, пребывая в алкогольном опьянении, избила кочергой своего сына, отстающего в психическом развитии. Причиной побоев стало то, что подросток сделал ей замечание по поводу злоупотребления спиртным. Затем мать выгнала мальчика без верхней одежды и обуви на улицу.

Пока беспомощный босой ребёнок замерзал на тридцатиградусном морозе, его родная мать спокойно заперла дверь и легла спать. За час, проведённый на улице, он получил обморожение пальцев ног. Можно предположить, что последствия стали бы необратимыми, если бы его не спасла 56-летняя бабушка. Следователи возбудили два уголовных дела.

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