 

Тихие кресла установили в обновлённом концертном зале НОВАТа

 10 февраля, 15:33
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Тихие кресла установили в обновлённом концертном зале НОВАТа
Илья Коновалов в обновлённом зале. Фотографии Алёны Мартыновой

Концертный зал имени Исидора Зака в Новосибирском театре оперы и балета после реконструкции приобрёл улучшенную акустику и бесшумные кресла, корреспондент Сиб.фм оценил звук на репетиции оркестра в новом зале 10 февраля.

В Новосибирском театре оперы и балета провели реконструкцию малой сцены и дали ей имя первого главного дирижёра театра, народного артиста СССР Исидора Зака. Кроме того, в театре планируют установить бюст и мемориальную доску памяти Зака.

Репетиция оркестра под руководством дирижёра Гинтараса Ринкявичуса на малой сцене

Новая концертная площадка рассчитана на 333 зрительских места. В процессе реконструкции зрительный зал полностью переоборудовали: установили новые итальянские кресла, расположенные в виде амфитеатра. Стоит отметить, что эти кресла не скрипят и не будут мешать зрителям наслаждаться музыкой. Кроме того, на малой сцене провели масштабные работы по усовершенствованию звуковых характеристик зала.

«Когда я зашёл в зал, то, что я увидел и услышал, зрителю должно понравиться, — сказал музыкальный руководитель и главный дирижёр театра Дмитрий Юровский. — Как музыкант я смогу оценить зал только со временем. Когда пройдёт концерт, можно будет понять, как звучит музыка с публикой в зале. И когда я сам встану на эту сцену и начну работать с оркестром. Новый зал — это как дом. Через какое-то время он должен немножко „осесть“. Мы друг к другу будем притираться».

Внук Зака — известный скрипач, концертмейстер Израильского симфонического оркестра Илья Коновалов оценил акустику обновлённого зала. Он станет первым музыкантом, кто выступит на открытии обновлённого малого зала театра.

«Для меня и моей семьи это огромное событие, — отметил Коновалов. — Я даже играл в этом зале. Замечательная акустика! Отличный зал!»

Илья Коновалов играет на скрипке для журналистов

В концерте примут участие Новосибирский академический симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр Новосибирской специальной музыкальной школы. С малой сцены театра прозвучат произведения Бетховена, Брамса и Чайковского. За дирижёрским пультом будут стоять Гинтарас Ринкявичус, Эльдар Нагиев и Илья Коновалов. Для Коновалова это непривычное амплуа.

«Один раз мы выступали с дедушкой, это было моё первое выступление с оркестром, — сказал Коновалов. — А дальше он всегда был для меня лучшим педагогом и советчиком. Я ему очень благодарен. К сожалению, перенять стиль дирижирования у деда я не мог, поскольку был слишком юн».

Оркестр репетирует симфонию № 5 Бетховена под руководством Гинтараса Ринкявичуса

Малая сцена Новосибирского театра оперы и балета открылась 14 октября 1956 года концертом легендарного пианиста Эмиля Гилельса. В этом зале играли лучшие мастера советской исполнительской школы, среди которых Давид Ойстрах и Леонид Коган, Святослав Рихтер и Николай Петров. Кроме того, на сцене театра дебютировали практически все новосибирские музыканты, которые потом обрели мировую известность: Максим Венгеров, Вадим Репин и Антон Бараховский.

Напомним, что 10 октября в Новосибирском театре оперы и балета известный российский пианист Денис Мацуев сыграл произведения Бетховена, Шумана, Листа, Чайковского и Прокофьева.

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