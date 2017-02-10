Биологи Новосибирска нашли ближайших родственников нерпы, моржей и других ластоногих среди медведей, панд, енотов, собак и доказали близкое родство китов и дельфинов с гиппопотамами после анализа хромосом, узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Сибирские генетики впервые доказали близкое родство сухопутных и водоплавающих млекопитающих через набор генов. Специалисты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН опровергли существование отрядов ластоногих и китообразных после сравнительного анализа хромосом.

Учёные добыли крохотные образцы плавников байкальской нерпы, убедив местных жителей в безвредности для живых животных. Дальневосточные чукчи предоставили внутренние органы тюленей и моржей после охоты, а также ткани серого кита. Рыбнадзор Магадана помог получить образцы пёстрой нерпы, а биологи смогли обстричь усы морскому льву на острове Тюлений в Охотском море.

Молекулярный анализ подтвердил, что ластоногие — это ближайшие родственники куниц, енотов, собак, медведей и панд. Природа помогла тюленям очень быстро изменить форму и строение тела в ходе эволюции, хотя их геномы почти не менялись, отметили исследователи.

Самым большим открытием стала схожесть китов и свиней, дельфинов и лошадей. Данные генетики показали, что животных необходимо объединить в один отряд — китопарнокопытных. Биологи обнаружили поразительное родство китов и дельфинов с гиппопотамами.

«Видимо, одному из бегемотов надоело родное болото, и он отправился в свободное морское плавание, став со временем властителем океанских просторов. Проанализировав хромосомные наборы ныне живущих видов, можно отследить перетасовку „кирпичиков“ генома — будто заглянуть в прошлое, чтобы увидеть геном их общего предка», — считает научный сотрудник ИМКБ СО РАН Виолетта Беклемишева.

Напомним, иркутские биологи научились исследованиям без убийства подопытных животных. Молекулярные оптические сенсоры могут заменить биологам необходимость умертвлять подопытных ради науки. Отследить все биохимические процессы в живом организме пока невозможно, но можно в точности замерить реакцию на изменение кислотности, кислорода, температуры и других важных показателей для жизни. Метод оптических сенсоров можно применять на других подопытных, от микроорганизмов до млекопитающих.