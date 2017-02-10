 

Уличные художники разрисовали Омск граффити на тему домашнего насилия

 10 февраля, 17:44
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Уличные художники разрисовали Омск граффити на тему домашнего насилия
Фото с сайта newsomsk.ru

В Омске уличные художники разрисовали дворы протестными граффити, выразив своё отношение к изменениям в Уголовном кодексе о домашнем насилии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новый Омск» 10 февраля.

Протестные рисунки уличных художников на тему домашнего насилия можно встретить в разных уголках Омска. Организаторы арт-акции привели статистику МВД: в первые девять месяцев 2016 года в России были зафиксированы более 14 200 случаев побоев, из них около 9 000 — в отношении женщин. Стоит учитывать, что многие пострадавшие от побоев в правоохранительные органы не обращаются.

«Нам искренне жаль каждую жертву домашнего насилия, потому что теперь они стали ещё слабее, ещё беззащитнее и ещё бесправнее, — высказались участники акции. — Этот закон — сигнал всему обществу, что насилие в отношении близких людей приемлемо. Мы — против. Мы хотим, чтобы это прекратилось».

7 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал изменения к Уголовному кодексу, отменяющие уголовное наказание за домашнее насилие в семье, совершённое впервые. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких должна привести к «созданию крепких семей».

Теперь, чтобы защититься, жертва должна сама проводить расследование и собирать все доказательства преступления: фотографировать синяки и получать справку в травмпункте, опрашивать свидетелей и подавать заявление в мировой суд.

Напомним, что в конце января 2017 года уличные художники Сибири нарисовали картины в 20-градусный мороз у подножия горы Зелёной на горнолыжном курорте Шерегеш.

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