Житель Омска попал под суд за попытку уклониться от армии

В Омске 23-летний призывник Вадим Славин выплатит штраф размером 20 тысяч рублей за то, что прятался от военкомата, узнал корреспондент Сиб.фм 10 февраля из сообщения пресс-службы Следственного управления СК России по Омской области.

По версии следствия, 23-летний призывник Вадим Славин был признан годным к военной службе. Когда его отчислили из учебного заведения, на время обучения в котором ему дали отсрочку от армии, он стал скрываться от военкомата. Повестки к нему домой приходили неоднократно, но молодой человек к военкому так и не пришёл.

Омский суд признал Вадима Славина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Молодому человеку назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Славин свою вину признал.

В пресс-службе подчеркнули, что уплата штрафа не освободит молодого человека от прохождения военной службы.

Напомним, что в октябре 2011 года военком Новосибирской области предлагал начать призывать в армию сутулых дистрофиков.