 

Две сибирские автотрассы вошли в топ-10 красивейших дорог России

 11 февраля, 15:57
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Две сибирские автотрассы вошли в топ-10 красивейших дорог России
Трасса М-52 на Алтае, фото с сайта russiantourism.ru

Автодорога в Горном Алтае и трасса, соединяющая Хакасию с Тувой, вошли в список из десяти красивейших дорог России, узнал корреспондент Сиб.фм 11 февраля, ознакомившись с рейтингом, составленным порталом «Российский туризм».

Какими критериями и характеристиками руководствовались составители рейтинга, не поясняется. Алтайская трасса М-52 и хакасская трасса М-54 оказались соответственно на восьмом и девятом местах списка.

«Чуйский тракт является главной транспортной артерией Алтая и одновременно одной из самых прекрасных дорог России. Тракт проходит насквозь через весь горный Алтай, показывая местные пейзажи во всём великолепии. Дорога стелется прочь до самой границы с Монголией, и постепенно альпийские луга и заснеженные горные вершины сменяются пустынными безграничными степями, от которых захватывает дух», — говорится в описании алтайской дороги.

Хакасская дорога поразила составителей рейтинга видами на безлюдные Саяны.

«Участок трассы М-54 от Абакана, столицы республики Хакасии, до Кызыла и дальше до границы с Монголией известен под историческим названием Усинский тракт. Дорога пролегает через первозданно дикие, практически не тронутые человеком Саянские горы, местами спускаясь в практически голую степь. Контраст потрясающий», — отмечают авторы портала.

На первом месте в рейтинге оказалась трасса М-18 «Кола», которая берет своё начало в Санкт-Петербурге и тянется до посёлка Борисоглебский на самой границе с Норвегией. По мере приближения к границе тайга с соснами и елями постепенно сменяется лесотундрой, автомобилистам встречается множество серпантинов, перевалов и озёр ледникового происхождения. На горизонте всё это время можно видеть Хибинские горы.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что хребет Оглахты, пролегающий в Хакасии вдоль левого берега Енисея, включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный массив расположен на территории Государственного природного заповедника «Хакасский». Получение статуса объекта, включённого в предварительный список, стало для Оглахты первым шагом к получению статуса объекта Всемирного наследия.

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