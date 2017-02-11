Супруга губернатора Толоконского выступила в Instagram в поддержку гомеопатии

Супруга главы Красноярского края Виктора Толоконского выступила против критики гомеопатии и назвала это направление альтернативной медицины наиболее прогрессивным, узнал корреспондент Сиб.фм 11 февраля, ознакомившись с сообщением Натальи Толоконской на её странице в Instagram.

Напомним, что бурные дискуссии о ценности гомеопатии начались в российском обществе после 6 февраля, когда комиссия РАН по борьбе с лженаукой обнародовала свой меморандум с разгромной критикой гомеопатии. В документе говорилось, что «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований», а убедительные доказательства эффективности подобных снадобий отсутствуют.

Несколько государственных ведомств тут же предложили Минздраву РФ вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, а Федеральной антимонопольной службе было предложено обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств.

«Так вот, классическая гомеопатия — это одно из наиболее прогрессивных направлений мировой биорегуляторной медицины! Да и любому человеку понятно, почему. Именно здесь, в этом методе, живёт целостное знание о здоровье человека, а сама терапия соединяет в себе то самое желанное для человека — безвредность и безопасность, долгосрочную эффективность и экономическую целесообразность. Разве не так записано в требованиях к медицине?» — обратилась Наталья Толоконская к своим подписчикам в Instagram.

Стоит отметить, что супруга красноярского губернатора имеет высшее медицинское образование и звание доктора медицины, в настоящее время она работает в Красноярском государственном медицинском университете, где является профессором кафедры поликлинической терапии, семейной медицины и здорового образа жизни.

Напомним, летом 2016 года Наталья Толоконская удалила свой аккаунт в Instagram после шквала критики со стороны интернет-пользователей, которых возбудил призыв супруги губернатора о том, что со смогом и грязным воздухом в Красноярске нужно бороться «чистыми мыслями». Через некоторое время аккаунт был восстановлен.