Две сестры в Иркутской области скатились с ледяной горки под машину

Шестилетняя девочка погибла в посёлке Средняя Муя Иркутской области, катаясь вместе с сестрой на ледяной горке, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла вечером 11 февраля. По данным полиции, две сестры, старшей из которых восемь лет, решили съехать на снегокате с накатанной самодельной горки, выходящей на автомобильную дорогу. Во время спуска дети не заметили иномарку, проезжавшую через перекрёсток, и попали под задние колёса машины. В результате младшая девочка от полученных травм скончалась на месте, её сестра с травмами доставлена в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Уже известно, что водитель автомобиля «Исудзу» в момент столкновения со снегокатом был трезв.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Иркутской области, с начала зимнего периода в регионе сотрудниками Госавтоинспекции ликвидированы 122 несанкционированные горки, находившиеся в опасной близости от проезжей части.

«Полиция Иркутской области настоятельно рекомендует всем гражданам обращать пристальное внимание на горки и накаты, расположенные возле дорог. Помните, что игры в таких местах могут привести к самым печальным последствиям», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Напомним, 5 января в Красноярске погиб 15-летний подросток, который вместе с друзьями катался на несанкционированной ледяной горке: случайно задел нависавшие провода линии электропередач и получил удар электрическим током. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего. По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», следователи начали проверку в отношении организация, которая была ответственна за вывоз снега.