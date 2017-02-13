МЧС направило 160 человек к месту крушения вертолёта на Алтае

Алтайские спасатели отправились на поиски пятерых погибших, вертолёт Robinson R-66 упал в Телецкое озеро возле мыса Кокши. На борту оказались бывший вице-премьер Республики Алтай, трое спортсменов- вертолётчиков и бэйсджампер, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МЧС России.

Спортивный вертолёт Robinson R-66 с экстрималами разбился на Телецком озере. Сигнал о падении вертолёта поступил в МЧС по Республике Алтай 12 февраля в 20:20.

Очевидцы рассказали о падении вертолёта в Телецкое озеро в районе мыса Кокши. К месту крушения направились поисковые отряды составом более 160 человек . В том числе аэромобильная группировка МЧС – 60 спасателей и водолазов на четырёх спасательных вертолётах Ми-8. По словам очевидцев, глубина в месте падения может составлять более 250 метров и спасатели привлекут глубоководный аппарат Falcon, сообщили в Russia Today.

Вертолёт совершал экскурсионный полёт по маршруту площадка Карасук- озеро Телецкое- площадка Карасук, цитируют СМИ неподтверждённые данные. Полёт мог быть несанкционированным – летать над заповедником в тёмное время суток запрещено.

Среди предварительных причин авиакатастрофы журналисты назвали ошибку пилотирования или плохие погодные условия. Однако, «Гисметео» прогнозировал небольной мороз в -14⁰С и слабый ветер 2-4 м\с на вечер 12 февраля. Прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра другой: в Республике Алтай сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -30⁰С…-36⁰ С.

В МЧС опубликовали список возможных жертв крушения: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, пилот вертолёта Дмитрий Ракитский, жена пилота Елена Ракитская, заместитель директора Heliport Moscow Марина Козинцева и известный спортсмен-бейсджампер Глеб Вореводин.

По предварительной информации МЧС за штурвалом вертолёта был шеф-пилот и со-основатель компании «Авиамаркет» Дмитрий Ракитский. По данным «Ассоциации вертолётной индустрии» пилот имеет лётный стаж с 1980-х годов и успел освоить более 100 летательных аппаратов. Он впервые в мире испытал вертолет Robinson R66 в условиях Северного полюса в ходе экспедиции 2013 года. Также, он первым провёл испытание новой сертификации авиатехники за 43 дня на двух вертолётах Robinson R66, преодолев более 40 000 километров в кругосветном путешествии.

"Никогда не мог "держать нос по ветру", у меня своя дорога. Никогда не мог насытится полётами - летаю в аэроклубах ДОСААФ, летаю в сборной России.Я летал много и вернувшись домой пытался делать самолёты, планеры, чтобы летать ещё больше. Не для того, чтобы сделать какой-то бизнес. Мало кому на планете удаётся так счастливо жить, как я живу", - признавался Дмитрий Ракитский в интервью Ford Russia.

Ранее бывший вице-глава республики Анатолий Банный смог выжить при крушении вертолёта в 2009 году. Тогда вертолёт Robinson R-66 упал возле горы Чёрная в Кош-Агачском районе, 11 из 13 человек на борту погибли, в том числе депутат Госдумы. Целью полёта была незаконная охота на архара.

Напомним, алтайский общественник Акай Кине требовал запретить экскурсионные полёты над достопримечательностями республики в 2015 году. Глава духовного центра тюрков объяснил, что, по поверьям,дух Алтая может покарать тех, кто охотится в священных местах и на священных животных.