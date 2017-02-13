Очевидец выложил фото спасательной операции на месте крушения вертолёта на Алтае

Новосибирский экстремал Александр Орлов выложил снимки поисково-спасательных работ на озере Телецком в Республике Алтай, где разбился вертолёт Robinson с пятью пассажирами на борту, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля от самого экстремала.

Фотографии с поисково-спасательной операции на озере Телецком в Республике Алтай, где потерпел крушение спортивный вертолёт Robinson, опубликовал в Facebook новосибирский экстремал Александр Орлов. 12 февраля он находился в селе Артыбаш, от которого примерно 40 километров до места падения спортивного вертолёта.

«Вчера, примерно в 14:30, над нами пролетела эта „вертушка“, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Орлов. — Шёл мелкий снег. Видимость плохая была, и они низко шли. Мы ещё удивились, что в такую погоду летают вертолёты. Потом уже узнали из вечерних новостей, что произошло крушение вертолёта. Сегодня, когда выезжали из Артыбаша, над нами пролетели две „вертушки“ в сторону Телецкого».

На борту вертолёта в момент крушения находились: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, известный парашютист и бейсджампер Глеб Вореводин. Тело Елены Ракитской среди обломков вертолёта спасатели обнаружили на берегу озера Телецкое в понедельник утром.

По информации МЧС, всего в поисково-спасательной операции задействовано 235 человек и 44 единицы техники. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, что сигнал о падении вертолёта поступил в МЧС по Республике Алтай 12 февраля в 20:20. Очевидцы рассказали о падении вертолёта на Телецком озере в районе мыса Кокши.