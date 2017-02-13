 

Очевидец выложил фото спасательной операции на месте крушения вертолёта на Алтае

 13 февраля, 18:03
были упомянуты
подходящие темы
Очевидец выложил фото спасательной операции на месте крушения вертолёта на Алтае
Фотографии Александра Орлова

Новосибирский экстремал Александр Орлов выложил снимки поисково-спасательных работ на озере Телецком в Республике Алтай, где разбился вертолёт Robinson с пятью пассажирами на борту, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля от самого экстремала.

Фотографии с поисково-спасательной операции на озере Телецком в Республике Алтай, где потерпел крушение спортивный вертолёт Robinson, опубликовал в Facebook новосибирский экстремал Александр Орлов. 12 февраля он находился в селе Артыбаш, от которого примерно 40 километров до места падения спортивного вертолёта.

«Вчера, примерно в 14:30, над нами пролетела эта „вертушка“, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Орлов. — Шёл мелкий снег. Видимость плохая была, и они низко шли. Мы ещё удивились, что в такую погоду летают вертолёты. Потом уже узнали из вечерних новостей, что произошло крушение вертолёта. Сегодня, когда выезжали из Артыбаша, над нами пролетели две „вертушки“ в сторону Телецкого».

На борту вертолёта в момент крушения находились: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, известный парашютист и бейсджампер Глеб Вореводин. Тело Елены Ракитской среди обломков вертолёта спасатели обнаружили на берегу озера Телецкое в понедельник утром.

По информации МЧС, всего в поисково-спасательной операции задействовано 235 человек и 44 единицы техники. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, что сигнал о падении вертолёта поступил в МЧС по Республике Алтай 12 февраля в 20:20. Очевидцы рассказали о падении вертолёта на Телецком озере в районе мыса Кокши.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 19.07.2016, 10:45 • статья

Самолёт и пельмени

Корреспондент Сиб.фм составил список из 20 компаний и брендов, которыми жители Новосибирска могут гордиться.
 29.03.2016, 11:32 • статья

Неудержимые

Опросы общественного мнения показывают, что рост тарифов остается одной из самых актуальных проблем для россиян. Чем может обернуться искусственное сдерживание тарифов, выяснял корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 3 февраля, 08:15 • новость

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

Американский киноактёр Киану Ривз снимется в романтическом триллере про Сибирь.
 1 февраля, 17:17 • новость

Синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска

Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае, грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. Городские власти продлили режим ЧС, чтобы убрать снег из низин к 10 марта.
 2 февраля, 16:17 • новость

Лыжник в Шерегеше столкнулся со сноубордисткой из Новосибирска и погиб

Горнолыжник из Нефтеюганска погиб, спускаясь с горы Зелёной в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» Кемеровской области.
присоединяйтесь!
    