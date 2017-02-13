 

Отец первоклассника пойдёт под суд за подделку прописки ради школы в Новосибирске

 13 февраля, 15:08
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Отец первоклассника пойдёт под суд за подделку прописки ради школы в Новосибирске
Фото с сайта www.abckids.com.ua

Районная прокуратура Новосибирска обвинила мужчину в подделке прописки через интернет за 18 тысяч рублей. Отец будущего школьника пытался устроить сына в престижную школу Железнодорожного района, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, отец первоклассника подделал штамп о регистрации на микроучастке в Железнодорожном районе Новосибирска. Мужчина предъявил паспорт директору одной из престижных местных школ для зачисления сына осенью 2016 года.

Весной родитель договорился с курьером одного из сайтов о проставлении в паспорте поддельного штампа за 18 тысяч рублей, сообщила прокуратура. Отцу грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Судебное заседание в Железнодорожном районном суде пройдёт не раньше марта.

«Мужчине 36 лет, он житель другого района Новосибирска. Мы не можем разглашать информацию, в какую школу родитель пытался устроить ребёнка. В этой школе нет проблемы с официальным зачислением детей в первый класс», — прокомментировали Сиб.фм в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска.

Железнодорожный район считается одним из самых развитых в плане предоставления образовательных услуг в городе. По данным справочника 2GIS, здесь находится больше всего лицеев и гимназий: лицей № 322 «Надежда Сибири», лицей № 9, гимназия № 4, гимназия № 10 и четыре средних общеобразовательных школ.

Напомним, прокуратура предложила найти «Майн Кампф» в школьных библиотеках Томской области. Директора семи школьных библиотек в томских сёлах получили распоряжение обновить списки экстремистской литературы и провести ревизию книжных фондов. Последний успех местных прокуроров в борьбе с разжиганием межнациональной розни достигнут в декабре 2016 года: тогда ведомство остановило свободную продажу запрещённой биографии Гитлера «Майн Кампф» через интернет.

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