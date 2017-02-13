Памятник создателю породы домашних лисиц появится в новосибирском Академгородке

Новосибирский Институт цитологии и генетики СО РАН присвоил себе имя основателя Дмитрия Беляева, учёные объявили сбор средств на скульптуру выдающегося генетика, создателя породы одомашненных лисиц-чернобурок, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ИЦиГ СО РАН.

Имя генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева присвоили новосибирскому Институту цитологии и генетики СО РАН. Биологи решили увековечить память выдающегося академика в год 100-летия со дня его рождения.



Автор памятника лабораторной мыши предложил установить скульптуру Дмитрия Беляева с лисицей на лавочке возле института. Идея композиции — отразить работу учёного по одомашниванию чернобурых лисиц, которые дружелюбны к человеку. Их поведение формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях. Результат работы генетика вошёл в мировые учебники по биологии, а газета The New York Times писала, что это «возможно самый выдающийся эксперимент по выведению животных из когда-либо проводившихся».

Биологи объявили сбор средств на памятник, который планируется открыть 7 августа 2017 года. Скульптура станет новым этапом формирования биологического квартала Академгородка, вслед за памятником лабораторной мыши и Садом памяти. Автором скульптуры стал художник Андрей Харкевич, воплотить идею поможет красноярский скульптор Константин Зинич.

Напомним, мышь, вяжущая нить ДНК в 2015 году стала товарным знаком новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН. В институте отметили, что скульптура "продолжает славную традицию уважения к лабораторным животным, заложенную академиком Павловым, который в свою бытность поставил памятник собаке. Как пояснила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь института Татьяна Баймак, изображение мыши сейчас используется в основном для создания сувениров, футболок и буклетов, которые обычно дарят участникам научных конференций.