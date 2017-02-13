Шесть сибирских художников взяли на Первую триеналле современного искусства России

Кураторы московского музея Garage оценили омского художника Дамира Муратова за «русскость» и мифотворчество. В программу попали четверо новосибирских авторов — «остросоциальный» Артём Лоскутов, «интернациональная» Маяна Насыббулова, фотохудожник Евгений Иванов и экс-участник «Синих носов» Константин Скотников. Красноярск представит искусствовед и куратор Оксана Будулак, узнал 13 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Артгид».

Организаторы Первой триеналле российского современного искусства опубликовали список участников. Шесть кураторов посетили более 40 городов России и отобрали 89 художников и арт-групп для выставки с 10 марта по 14 мая.

Создатель флага «Соединённых штатов Сибири» и омского «Беднотауна» Дамир Муратов попал в категорию «авторские мифологии». Кураторы Garage объединили здесь «художников-мифотворцев», несущих собственную эстетику и анализирующих «русскость» и российские стереотипы.

Работы главы Союза фотохудожников России в Новосибирске Евгения Иванова демонстрируют «верность месту» в одноимённой категории. Документальные фото-истории посвятят зрителей в особенности сибирского колорита.

Автор бюстов Ленина, раскрашенных под супергероев, Маяна Насыбуллова оказалась в категории «Общий язык» среди художников, работающих в универсальных темах. Идеолога Монстрации Артёма Лоскутова записали в «искусство действия» и отметили остросоциальность ежегодной майской акции.

Бывший участник арт-группировки «Синие Носы» Константин Скотников приглашён рассказать «локальную историю» современного искусства в Новосибирске. В эту же категорию попала красноярский куратор, искусствовед и культрегер Оксана Будулак.

Триеналле российского современного искусства осталась последним масштабным проектом в исследовании актуальных работ молодых авторов после закрытия Московской биеналле современного искусства. Организаторы из музея Garage посвятили триеналле столетию Октябрьской революции 1917 года и русскому авангарду. Они пытаются заглянуть в будущее и надеются пробудить новое поколение российских художников.

Напомним, провокационные итоги 2016 года изобразили сибирские художники Монстрации в Москве. Новосибирский концептуалист Артём Лоскутов предложил «держаться за грудь без денег», Дамир Муратов из Омска за «власть советов да любовей». Картину Олега Кулика про «театр жестокости» в СМИ журналисты-националисты обозвали «кровавым искусством».